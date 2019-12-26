Песков прокомментировал идею "нормандского формата" с Грузией

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "нормандский формат" переговоров уникальным и заявил, что его едва ли можно применить в диалоге с Грузией. Об этом сообщает ТАСС.

"Нормандский формат" уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, отношения между двумя странами остаются напряженными и переговоры в "нормандском формате" не помогут это исправить. Он также напомнил, что конфликт произошел на фоне агрессивной политики и действий грузинского руководства.

"Структура проблем иная, у каждой структуры должен быть свой формат", – уточнил пресс-секретарь РФ.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Тбилиси и Москва могли бы вступить в переговоры по формату "нормандского саммита".

Ранее Владимир Путин запретил прямые рейсы в Грузию для российских авиакомпаний. Кроме того, в Россию был закрыт доступ грузинским авиаперевозчикам. Подобная инициатива была вызвана антироссийскими акциями в Грузии.

СМИ сообщали, что авиасообщение между странами могло бы возобновиться в первой половине 2020 года. Эта информация не подтверждалась официально. По мнению авиаэксперта Романа Гусарова, главным условием такого шага будет урегулирование всех политических вопросов.

