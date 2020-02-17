В Кремле оценили желание Зеленского вести совместное патрулирование в Донбассе

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе, передает "Газета.ру".

Песков считает, что идея Зеленского должна обсуждаться с властями Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). При этом пресс-секретарь отметил, что Киев пока так и не выразил своей готовности к разговору с республиками.

"Это новая инициатива, и для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", – заявил Песков.

Напомним, 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик.

В этот же день президент Украины заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, включая Крым.

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил идею Зеленского с мечтами о полете на Марс. Сенатор отметил, что украинский лидер, высказывая подобные намерения, показывает свою отдаленность от политики, "витая то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях".

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал идею Зеленского абсурдной. Сенатор напомнил, что воссоединение Крыма и России произошло навсегда, уточнив, что других исходов быть не может.

