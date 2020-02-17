Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:59

В Кремле оценили желание Зеленского вести совместное патрулирование в Донбассе

политика

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе, передает "Газета.ру".

Песков считает, что идея Зеленского должна обсуждаться с властями Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). При этом пресс-секретарь отметил, что Киев пока так и не выразил своей готовности к разговору с республиками.

"Это новая инициатива, и для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", – заявил Песков.

Напомним, 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик.

В этот же день президент Украины заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, включая Крым.

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил идею Зеленского с мечтами о полете на Марс. Сенатор отметил, что украинский лидер, высказывая подобные намерения, показывает свою отдаленность от политики, "витая то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях".

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал идею Зеленского абсурдной. Сенатор напомнил, что воссоединение Крыма и России произошло навсегда, уточнив, что других исходов быть не может.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика