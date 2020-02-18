В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется в ближайшее время выяснить детали столкновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-либо выводы", – сказал Песков.

Утром 18 февраля со стороны Киева и непризнанных республик Донбасса начали поступать взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах населенных пунктов.

По последнем данным, в результате случившегося погиб один военный и еще четверо были ранены. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР власти Украины начали в апреле 2014 года. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его ключевая задача на посту главы государства – прекратить конфликт в Донбассе.

Так, на минувших выходных во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер заявил, что Киев готов к миру в Донбассе, но на своих условиях. Он выразил уверенность, что за пять лет его правления страной он сможет прийти к урегулированию конфликта в регионе.

