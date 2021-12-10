В Госдуме прокомментировали заявление Путина, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что согласен со словами Владимира Путина о том, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид. Об этом сообщает RT.
"Я абсолютно согласен. Идет откровенное уничтожение собственного народа. Людям не платят зарплаты, их изолируют, не дают развиваться экономически, перекрывают воду, электричество", – сказал парламентарий.
Он также напомнил о регулярных обстрелах, которым подвергается территория региона. По его словам, все перечисленное является борьбой Украины против собственного народа.
Помимо этого, ситуацию усугубляет русофобская политика Киева, которая способствует геноциду, считает Чепа.
Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, назвал происходящее в Донбассе геноцидом. По словам главы государства, первым шагом к геноциду в Украине является русофобия.
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