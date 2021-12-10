Песков назвал провокацией инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива

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Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива подтверждает опасность подобных провокаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает, наверное, потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", – приводит его слова "Газета.ру".

Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно заявлял о вреде подобных действий.

9 декабря корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, при этом никаких заявок подано не было.

После полудня береговая охрана предупредила судно о необходимости подачи соответствующей заявки, однако его экипаж сообщил, что не планирует проходить через Керченский пролив. К вечеру того же дня "Донбасс" лег на обратный курс – это совпало со временем окончания переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.