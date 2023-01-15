Вучич заявил, что премьер Косова Курти строит из себя "нового Зеленского"

Фото: kremlin.ru

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти пытается представить себя "новым Владимиром Зеленским". Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Лидер Сербии напомнил про высказывание Курти, который заявил, что "граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России". Вучич заявил, что у Сербии есть свои границы, которые были установлены резолюцией 1244 и уставом ООН.

"Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее", – приводит его слова Радио и телевидение Сербии.

Вучич добавил, что не обращает внимания на подобные высказывания, так как "наслушался глупостей за последний год".

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

В конце прошлого года Вучич призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей на севере Косова и убрать баррикады. Он подчеркнул, что Сербия получила гарантии от США и Евросоюза, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах, не будет арестован.

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