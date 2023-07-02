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Александар Вучич заявил, что Сербия самостоятельна в выборе проводимой политики и не будет присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

"Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали 1,5 года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит", – отметил сербский лидер сегодня в эфире телеканала TV Prva, уточнив, что некоторые политики регулярно посещают западные посольства, заходя туда "на пудинг" и для критики действий властей.

"Я горжусь тем, что у нас есть собственная политика, независимая страна, и мы принимаем решения в интересах Сербии", – подытожил он.

Александар Вучич подчеркивал ранее, что он гордится тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики и является единственной в Европе страной, которая не ввела санкции против России.

Ранее Вучич заявил, что Путин благодаря своему авторитету остановил негативное развитие событий в РФ из-за ситуации с ЧВК. Сербский лидер также отметил, что глава Александр Лукашенко внес значимый вклад в урегулирование ситуации, но "закончил все вчера именно Путин".