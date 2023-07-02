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Односторонние санкции Евросоюза незаконны и нарушают резолюции ООН. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter.

По словам Уоллеса, санкции – это оружие массового убийства.

"Незаконный характер односторонних принудительных мер неоднократно подтверждался в резолюциях Генассамблеи ООН – нет ничего в международном праве, что допускало бы правовую основу для того, как функционирует наш европейский механизм санкций", – заявил он.

Ранее Уоллес заявил, что пока украинские военные умирают на поле боя, президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли. Он отметил, что более 3 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель Украины теперь принадлежат компаниям, базирующимся в западных налоговых убежищах.

До этого Уоллес сообщил, что согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% европейского населения выступают за мир, а не за усиление санкций против России. Ирландский политик заявил, что лидеры стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну против РФ.



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