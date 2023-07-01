Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против "Мосэнергосбыта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет в отношении российской энергокомпании "Мосэнергосбыт". Указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, опубликован на сайте украинского лидера, передает ТАСС.

Меры в отношении компании содержат 14 ограничений, включая блокировку активов, прекращение торговых операций, соглашений и проектов, аннулирование лицензий, введение запрета на передачу технологий.

Кроме этого, Зеленский ввел санкции против 190 физлиц сроком на десять лет. В списке, в частности, есть и граждане России. Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе, российских заводов и компаний.