Вучич заявил, что косовская полиция убила трех сербов

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Полицейские Косова убили трех сербов, сообщил сербский лидер Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.

"По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них – с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены", – рассказал он.

Вучич сделал акцент на том, что Сербия никогда не признает независимость Косова, и такие инциденты только укрепляют его уверенность в этом.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова.

В нападении обвиняются сербские преступные группы. Позднее появились заявления, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в нападении на правоохранителей.

До этого стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Косове и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа. Они размещаются на военной базе Султан Мурад.



Неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова