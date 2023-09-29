29 сентября, 14:53Политика
Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы KFOR
Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI
Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента сил НАТО для Косова (KFOR) для стабилизации ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Альянса.
В заявлении отмечается, что с мая присутствие сил KFOR было усилено.
Ранее неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова. В нападении обвиняются сербские преступные группы. Позднее стало известно, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в нападении на правоохранителей.
Сербский лидер Александр Вучич заявил о гибели трех сербов. По его словам, их убили полицейские Косова. Он обратил внимание, что двоих устранили с использованием снайперского оружия с большого расстояния.
Неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова
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