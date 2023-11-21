Сербия рассмотрит возможность проведения совместных учений с НАТО – Вучич

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Сербский президент Александр Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что республика в скором времени может провести военные учения с Альянсом и другими партнерами, с которыми ранее уже проводились совместные маневры. Об этом было сказано на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба НАТО.

"Я как верховный главнокомандующий вооруженными силами передам запрос в правительство Сербии", – подчеркнул он.

В свою очередь, Столтенберг напомнил, что Альянс и Сербия уже до этого организовывали совместные военные учения, поэтому сейчас НАТО готово расширить сотрудничество с Сербией.

"Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков. Мы полностью это уважаем", – отметил генсек НАТО, добавив, что подобные учения не направлены на подрыв нейтралитета Белграда.

При этом генсек НАТО не сообщил, когда конкретно должны пройти учения республики и Альянса.

Кроме того, Вучич добавил, что сотрудничество Сербии с НАТО и контингентом KFOR поможет обеспечить безопасность сербов в Косове.

"Исключительно нападали лишь на сербов, никогда на албанцев. С 2004 года и особенно, когда к власти пришел премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти", – объяснил президент Сербии, уточнив, что до 13% местных сербов недавно выехали с севера Косова из-за давления Приштины.

Ранее местные СМИ сообщили, что контингент НАТО, а именно региональное командование многонационального контингента "Запад", в Косове (KFOR) провел учения в западной части края. Упор был сделан на процедуре оперативной готовности и подготовки подразделений. НАТО усилило свое присутствие в регионе за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые разместились на военной базе Султан Мурад.

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