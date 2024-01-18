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18 января, 17:51

Безопасность

Главком НАТО объявил о старте учений Альянса со следующей недели

Фото: 123RF/niserin

Крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender – 2024 начнутся на следующей неделе. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, его слова передает РИА Новости.

По его словам, реализация оборонных планов предполагает регулярные учения, поэтому на следующей неделе они стартуют. Каволи указал, что в мероприятиях планируется задействовать около 90 тысяч военных, учения продлятся несколько месяцев.

Ранее сербский лидер Александр Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна может провести военные учения с Альянсом и другими государствами, с которыми ранее проводились совместные маневры. Генсек напомнил, что НАТО и Сербия уже проводили совместные военные учения, поэтому Североатлантический альянс готов расширить сотрудничество с республикой.

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