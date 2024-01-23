В НАТО не увидели угрозы со стороны России

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НАТО не видит прямой или надвигающейся в скором времени угрозы своим странам-членам со стороны России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает", – указал он.

Генсек рассказал, что Альянс повысил бдительность и увеличил свое присутствие в восточной части после начала СВО. Столтенберг добавил, что у НАТО с февраля 2022 года появились две задачи, из которых первая – поддержать Киев, а вторая – предотвратить полномасштабную войну между Североатлантическим альянсом и РФ.

Он также подтвердил, что учения Steadfast Defender – 2024 начнутся в конце этой недели. В военных мероприятиях будут участвовать 90 тысяч человек.

Ранее председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал заявление главкома НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с РФ безумством. Западные страны может остановить только гарантированное понимание того, что в случае конфликта с Россией они все будут уничтожены, указал он и добавил, что Запад не смог сделать выводы из провалившегося украинского контрнаступления.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины