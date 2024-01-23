В НАТО сообщили о заключении контракта на 1,2 млрд долларов на закупку боеприпасов

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Представители НАТО заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку артиллерийских боеприпасов, рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров стоимостью 1,2 миллиарда долларов", – приводит ТАСС его слова.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае военной эскалации между Североатлантическим альянсом и Россией в первую очередь пострадает Финляндия .

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что активность НАТО резко выросла. Так, по его словам, к российским границам переброшена авиатехника, увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.



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