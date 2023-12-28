Российский дипломат назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта между РФ и НАТО

Фото: 123RF/elenanoeva

В случае военной эскалации между НАТО и Россией Финляндия пострадает в первую очередь, заявил в интервью РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть Альянса", – объяснил свою позицию дипломат, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы это произошло.

До этого РФ традиционно рассматривала соседнюю страну как нейтральное и во многом дружественное государство с добрососедскими отношениями. Однако, по словам дипломата, вступление страны в Североатлантический альянс побудило Россию ответить, воссоздав Ленинградский и Московский военные округа.

Также Ульянов назвал "серьезным вызовом" ряд соглашений о сотрудничестве Финляндии и США, по которым американцы смогут посещать военные объекты российского соседа.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, западные страны вступили в новую холодную войну с Россией. По его словам, у РФ есть возможность и способность, чтобы продолжать этот конфликт еще много лет.

По словам Владимира Путина, именно вступление Финляндии в НАТО вынудило Россию, имевшую самые добрые отношения с этой страной, концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

В Финляндии пообещали не изымать у россиян автомобили при въезде в страну