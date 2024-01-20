Еврокомиссар пообещал поставить на Украину 1 миллион снарядов к весне

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне этого года Евросоюз сможет поставить 1 миллион снарядов Киеву. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, трансляция которой велась на YouTube-канале эстонского правительства.

Более того, утверждает Бретон, к концу этого года Европа сможет произвести еще от 1 до 1,5 миллиона боеприпасов для украинских войск.

Так, еврокоммисар заявил, что ЕС готов сделать дополнительные инвестиции, позволяющие обеспечить производство необходимых комплектующих, часть из которых до этого закупалась, например, в Китае.

Евросоюз в скором времени объявит о финансовой поддержке 20–25 компаний и заводов-производителей боеприпасов, пообещал Бретон. Он также добавил, что на сегодняшний день около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы Европы.

Каллас, в свою очередь, также выразила уверенность в готовности Евросоюза поставить на Украину 1 миллион снарядов.

Ранее СМИ сообщали о том, что страны Евросоюза обсуждают формирование нового фонда военной помощи Киеву, однако они не смогли согласовать его ежегодный бюджет в 5 миллиардов евро.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не стал наращивать военную поддержку Украине, отметив, что Германия не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые".

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины