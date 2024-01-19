В ЕС не смогли согласовать бюджет новой военной помощи Киеву – СМИ

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Страны Евросоюза обсуждают формирование нового фонда военной помощи Киеву, однако они не смогли согласовать его ежегодный бюджет в 5 миллиардов евро, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным издания, некоторые страны видят в фонде усовершенствованный механизм финансирования Украины.

"Ведутся также дискуссии по планам создать новый фонд для военной поддержки Украины <...> Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда в примерно 5 миллиардов евро", – отмечается в сообщении.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не стал наращивать военную поддержку Украине, отметив, что Германия не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые". Министр подчеркнул, что его страна может сама оказаться беззащитной. Вместе с тем он отметил, что из всех государств Евросоюза ФРГ внесла наибольший вклад.

Ранее стало известно, что украинская сторона обвинила Москву в срыве поставок иностранных истребителей для ВСУ. Как заявил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, Россия якобы постоянно создает помехи, чтобы Киев не мог получить оружие для обеспечения армии.

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что украинская сторона остро нуждается в оперативных поставках боеприпасов и систем ПВО. Они попросили Евросовет нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

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