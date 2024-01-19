ВС России нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 17 групповых высокоточных ударов по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в период с 13 по 19 января. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что военнослужащие РФ также использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники. В результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, в которых ремонтировали вооружение и технику, а также изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные БПЛА, отметило ведомство.

По данным Минобороны, целями ударов с российской стороны стали пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – заключили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по объектам ВПК Украины, в которых производились снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, беспилотники и порох. Высокоточные удары были нанесены с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования, ракетами "Кинжал" и БПЛА. По информации Минобороны РФ, все цели были достигнуты, а назначенные объекты – поражены.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения