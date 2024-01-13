МО РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о предприятиях, которые производят снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, беспилотники, порох.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказано в сообщении.

По данным МО РФ, удар по ВПК нанесли при помощи оружия большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Также использовались беспилотники.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО за минувшую неделю уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD, 35 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Кроме того, были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 161 беспилотник.

До этого стало известно, что ВС РФ ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников украинской армии. По данным российского министерства обороны, в течение суток были поражены радиолокационные станции воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки БПЛА, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе.

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