Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Фото: министерство обороны РФ

Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам украинских войск на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск.

До этого российские подразделения вскрыли и подавили более 40 расчетов полевой артиллерии украинских войск на краснолиманском направлении.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения