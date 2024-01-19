19 января, 05:22Политика
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Фото: министерство обороны РФ
Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам украинских войск на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве отметили, что удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск.
До этого российские подразделения вскрыли и подавили более 40 расчетов полевой артиллерии украинских войск на краснолиманском направлении.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
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