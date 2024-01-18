Войска РФ подавили более 40 расчетов полевой артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения вскрыли и подавили более 40 расчетов полевой артиллерии украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник противника. Общие потери ВСУ составили до 210 военных, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30, отметил Савчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове при помощи высокоточного удара. В результате были уничтожены свыше 60 наемников, еще более 20 боевиков попали в медучреждения.

До этого российские силы поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника.

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