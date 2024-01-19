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Заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с РФ является безумством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова.

"Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены", – подчеркнул он.

Как указал Рогов, западные страны не смогли сделать выводы из провалившегося контрнаступления ВСУ.

"Наша грядущая победа на постукраинском пространстве как раз станет одним из этапов мирового переустройства и гарантией того, что НАТО не будет нападать на мирную, мощную и процветающую Россию", – добавил он.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что мировое население должно быть готово к войне с Россией в ближайшие 20 лет. В частности, он сообщил о необходимости создать систему, которая позволила бы обучить как можно больше людей в случае начала войны. Он также похвалил Швецию, которая рекомендовала гражданам подготовиться к войне перед своим вступлением в Альянс.

До этого в СМИ писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с Путиным призвал Евросоюз нарастить помощь украинской стороне. В статье отмечали, что канцлер все чаще разочаровывается по поводу уровня военной помощи, которую предоставляет ЕС для Украины.

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