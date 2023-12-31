Лукашенко поручил перевести на усиленный режим несения службы внутренние войска МВД

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска. Об этом сообщает агентство БелТА.

Сообщается, что председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии, а также ситуации внутри страны.

В ходе совещания с руководителями силовых структур страны Лукашенко поручил перевести их на усиленный режим работы и усилить бдительность, в том числе на границе с сопредельными государствами, Лукашенко поручил усилить бдительность.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Порядка 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения ВС РФ проведут новогоднюю ночь на боевом дежурстве.