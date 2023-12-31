Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:37

Безопасность

Около 20 тысяч военнослужащих ПВО-ПРО будут нести боевое дежурство в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Порядка 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения ВС РФ проведут новогоднюю ночь на боевом дежурстве. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

"Более 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", – указано в сообщении.

При этом за все время новогодних праздников и выходных дней боевое дежурство будут нести около 20 тысяч военнослужащих.

В ведомстве добавили, что первая армия противовоздушной и противоракетной обороны выполнила все подготовительные мероприятия, запланированные на уходящий год.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России в ночь на 30 декабря уничтожили в воздухе и перехватили 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

28 декабря сообщалось, что ПВО России уничтожила два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов

Читайте также

безопасность
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика