Минобороны Белоруссии начало комплексную проверку боевой готовности армии

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В белорусской армии стартовала проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

Ведомство уточнило, что организованные мероприятия носят комплексный характер. Личный состав войск направится в назначенные районы, проведет учения и тренировки с боевой стрельбой.

"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", – предупредили в министерстве.

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии, а также ситуации внутри страны.

В декабре 2023 года Владимир Путин ратифицировал соглашение с белорусской стороной о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией