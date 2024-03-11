11 марта, 13:55Политика
Минобороны Белоруссии начало комплексную проверку боевой готовности армии
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В белорусской армии стартовала проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Ведомство уточнило, что организованные мероприятия носят комплексный характер. Личный состав войск направится в назначенные районы, проведет учения и тренировки с боевой стрельбой.
"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", – предупредили в министерстве.
В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии, а также ситуации внутри страны.
В декабре 2023 года Владимир Путин ратифицировал соглашение с белорусской стороной о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров.
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