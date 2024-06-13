Ракетчики провели электронные ракетные пуски на втором этапе учений ядерных сил

Фото: телеграм-канал" Минобороны России"

В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил российские военнослужащие осуществили электронные ракетные пуски.

"В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. И осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника", – говорится в телеграм-канале министерства обороны России.

Кроме того, представители оборонного ведомства рассказали, что личный состав участвовавших в учениях экипажей Военно-морского флота выходил в море для патрулирования назначенного района.

Данные учения начались 21 мая в Южном военном округе. В рамках первого этапа военные РФ отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Начало второго этапа пришлось на 11 июня. По сообщениям представителей Минобороны России, основной целью данных учений было названо обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия была организована в качестве ответной меры на активное участие военнослужащих НАТО в боевых действиях на Украине. Кроме того, поводом для начала учений послужило фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по территориям России, уточнил он.

