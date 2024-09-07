Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины Сибигой

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом он написал в своей соцсети X.

"Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником", – сообщил он.

Блинкен также заявил, что будет ждать личной встречи с новым украинским министром в предстоящие недели.

Сибига также подтвердил факт разговора, и сообщил, что они с Блинкеном обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России.

Заявление об отставке прошлый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал 4 сентября. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснял украинский лидер Владимир Зеленский.

По информации СМИ, Зеленского не устроила работа Кулебы по привлечению военной помощи, поэтому украинский лидер выбрал Сибигу, который ранее работал в офисе президента.

