07 сентября, 05:59Политика
Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины Сибигой
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом он написал в своей соцсети X.
"Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником", – сообщил он.
Блинкен также заявил, что будет ждать личной встречи с новым украинским министром в предстоящие недели.
Сибига также подтвердил факт разговора, и сообщил, что они с Блинкеном обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России.
Заявление об отставке прошлый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал 4 сентября. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснял украинский лидер Владимир Зеленский.
По информации СМИ, Зеленского не устроила работа Кулебы по привлечению военной помощи, поэтому украинский лидер выбрал Сибигу, который ранее работал в офисе президента.
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