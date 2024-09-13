Новости мира: решение США по ударам вглубь России не решит серьезные проблемы ВСУ

Решение США по ударам вглубь территории России не решит серьезные проблемы ВСУ. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их мнению, это лишь краткосрочная мера, которая только затянет конфликт, он уже кажется Западу бесконечным. В Штатах его называют войной на истощение – из-за решений администрации Джо Байдена. При этом издание сообщает, что Вашингтон умерил свои ожидания относительно достижений Киева в ближайшее время.

Водяной смерч прошел в Хорватии в городе Дубровник. Кадрами поделились местные жители. Погода на курорте была смертельно опасная. Метеорологи заранее попросили людей не приближаться к воронке, а лучше спрятаться в капитальных постройках.

Сразу два мировых рекорда установили в китайском Шэньчжэне, где ежегодно проводят шоу дронов. В этот раз в нем приняли участие 8 100 беспилотников. Из них в небе формировали объемные рисунки и фигуры. Управляемые компьютером коптеры с подсветкой синхронно перемещались и создали самый большой воздушный экран.

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