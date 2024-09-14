Байден призвал журналиста замолчать после вопроса о Путине

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Президент США Джо Байден разозлился на журналиста, который спросил его о Владимире Путине, передает Daily Mail.

"Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?" – резко ответил Байден перебившему его репортеру британского телеканала Sky News.

Журналист задал свой вопрос до того, как глава государства успел выступить со вступительным заявлением в рамках встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Таким образом репортер нарушил протокол, в соответствии с которым сотрудники СМИ могут задавать вопросы только после заявлений лидеров стран, пояснило агентство.

Ранее Байден отреагировал на предупреждения Владимира Путина о последствиях возможного разрешения ВСУ наносить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ. Американский лидер заявил, что "не думает много" о российском президенте.

Путин предупреждал, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.

В таком случае изменится суть конфликта, добавил президент РФ, поскольку российская сторона будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.