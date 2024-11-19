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19 ноября, 12:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв произошел в здании гостиницы в Чите

Новости регионов: взрыв произошел в здании гостиницы в Чите

Новости регионов: сотнями мертвых медуз усыпано побережье Авачинской бухты

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В гостинице "Жемчужина Востока" в Чите произошел взрыв после начавшегося пожара, предположительно, на кухне ресторана. Здание примыкает к многоквартирному дому. В результате происшествия пострадавших нет, пожар удалось оперативно ликвидировать. Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств инцидента.

Сотни мертвых медуз покрыли побережье Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского. По словам специалистов, это не экологическая катастрофа. Они объясняют, что такое явление – естественный процесс завершения жизненного цикла медуз.

На Камчатке полиция пресекла деятельность подпольного рыбного цеха, изъяв продукцию на сумму более 10 миллионов рублей. В контейнерах обнаружено более 20 тонн лосося, 300 килограммов красной икры и 70 килограммов крабового мяса. Возбуждены два уголовных дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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