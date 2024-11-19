Новости регионов: два судна попали в аварийные ситуации на Камчатке

На Камчатке вернулись в родной порт два рыболовных судна, которые попали в аварийную ситуацию в бухте Глубокой. Среди них – судно "Калам", которое село на мель 30 октября, и "Бланкет", отправившееся ему на помощь и потерявшее ход. ЧП произошло из-за наматывания сетей на винт. В итоге с мели "Калам" снял ледокол "Справедливый", а винт "Бланкета" освободили водолазы.

Тем временем на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" назвали новую дату открытия сезона – 9 декабря. Покататься на трассах можно будет с 20 декабря. Ранее представители курортов "Красная Поляна", "Газпром Поляна" и "Роза Хутор" сообщали, что на фоне снегопадов и низких температур зимний сезон может начаться раньше положенного срока.

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