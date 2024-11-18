Уголовное дело заведено из-за убийства мужчины в лесу возле Талдома

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи завели уголовное дело по факту убийства мужчины в лесу возле подмосковного Талдома. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, вечером 17 ноября в лесу Талдомского городского округа неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в двух местных жителей, ведущих охоту. От полученного ранения один из мужчин погиб, другому была оказана медицинская помощь.

В результате по данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

В свою очередь, сотрудники полиции организовали комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание свершившего преступление.

Ранее Верховный суд Татарстана назначил 30-летней Ильмире Гардановой 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год по делу об убийстве семерых родственников.

По версии следствия, в июне прошлого года семь человек, включая четырех детей 2016–2019 годов рождения, погибли во время пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района. В ходе расследования выяснилось, что Гарданова принесла домой заранее замешанную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, а после подожгла.

