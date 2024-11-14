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Новости

14 ноября, 13:00

Происшествия

Новости мира: на Бали отменяют рейсы из-за извержения вулкана

Новости мира: на Бали отменяют рейсы из-за извержения вулкана

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На Бали отменяют рейсы из-за извержения вулкана Левотоби. Периодически он выбрасывает в небо пепел, а это мешает взлету и посадке самолетов. На прошлой неделе из-за извержения погибли 9 человек, жителей пришлось эвакуировать.

Глава правой и ультраконсервативной партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен хотят отправить в тюрьму на пять лет. На этом настаивает прокуратура Парижа. Ле Пен и ее партию обвиняют в том, что они фиктивно нанимали помощников в Европарламенте, а на самом деле тратили деньги на зарплату сотрудникам партии. Политику может грозить штраф в 300 тысяч евро. Также, если Ле Пен признают виновной, она не сможет занимать пост председателя парламентской фракции и стать кандидатом в президенты.

Сильное наводнение накрыло Сицилию. Причина наводнения в затяжных ливнях, которые обрушились на южный регион Италии. По улицам плывут автомобили, врезаясь друг в друга и в здания. Вода затапливает дома и магазины. Течение уносит личные вещи местных жителей.

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