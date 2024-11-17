Скелет огромного апатозавра продали за 6 миллионов евро на аукционе во Франции. Этот травоядный динозавр длиной 22 метра жил на Земле около 150 миллионов лет назад. При этом у него сохранилось 80% костей. Имя покупателя не разглашают. Известно только, что обладатель раритета разрешит выставлять его в музее.

Между тем сторонники оппозиции в Абхазии стремятся укрепить отношения с Россией, а не сорвать инвестиционные проекты. Об этом рассказал председатель общественной организации "Абхазской народное движение" Адгур Ардзинба. Но новое соглашение, по мнению протестующих, обогатит отдельных олигархов и власти, а не народ, добавил политический активист.

Тем временем в Китае расследуют преступление, жертвами которого стали 8 человек, еще 17 пострадали. Инцидент произошел в городе Исин на востоке страны, на территории местного колледжа. Бывший студент, проваливший экзамены, напал с ножом на учащихся.

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