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Новости

28 декабря, 19:15

Происшествия

Новости регионов: природный пожар ликвидировали в Приморье

Новости регионов: природный пожар ликвидировали в Приморье

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Спасатели потушили природный пожар в Приморье. Там горела сухая трава на площади 800 квадратных метров. Огонь также охватил хозяйственную постройку, но не перекинулся на жилые дома. Никто не пострадал.

Между тем в многоквартирном доме в Самаре произошла авария в котельной. Там взорвался электрокотел, из-за чего разрушилась межкомнатная перегородка. Три человека получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь. Для жителей открыли пункты временного размещения. Параллельно решается вопрос об установке нового котла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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