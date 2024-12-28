28 декабря, 19:15Происшествия
Новости регионов: природный пожар ликвидировали в Приморье
Спасатели потушили природный пожар в Приморье. Там горела сухая трава на площади 800 квадратных метров. Огонь также охватил хозяйственную постройку, но не перекинулся на жилые дома. Никто не пострадал.
Между тем в многоквартирном доме в Самаре произошла авария в котельной. Там взорвался электрокотел, из-за чего разрушилась межкомнатная перегородка. Три человека получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь. Для жителей открыли пункты временного размещения. Параллельно решается вопрос об установке нового котла.
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