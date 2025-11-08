Береговая охрана взяла на буксир дрейфующее у берегов Японии судно с россиянами

Фото: depositphotos/Logray

Корабль береговой охраны взял на буксир судно NEKSU с россиянами на борту, которое дрейфовало у берегов Японии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-консула генерального консульства РФ в Ниигате Алексея Криворучко.

Грузовое судно под флагом Того дрейфовало в японском заливе Тояма после поломки двигателя. На его борту находятся 15 россиян. Корабль направлялся в порт Фусики-Тояма из Владивостока, однако в какой-то момент подал сигнал о неиправности.

По словам Криворучко, в ближайшее время судно передадут гражданскому буксировщику для постановки на ремонт. Экипаж корабля здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности. Генконсульство РФ продолжает следить за ситуацией.

Ранее судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва на борту, произошедшего примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар. Предварительно, "судно было поражено неизвестным снарядом", из-за чего возник пожар.

В конце сентября транзит судов у берегов Турции был временно остановлен в обоих направлениях. Причиной тому стала поломка 98-метрового сухогруза "Арда" в проливе Босфор. У судна, следовавшего из Бандырмы в Россию, перестал работать двигатель.