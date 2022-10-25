Шестой банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Государственный "Айыл-Банк" в Киргизии объявил о приостановке обслуживания карт российской платежной системы "Мир", сообщает РИА Новости.

"Айыл-Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы)", – указано в сообщении.

Помимо этого, клиентам будут недоступны денежные переводы в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК).

18 октября стало известно, что работы с платежными средствами системы "Мир" приостановили киргизские "Бакай банк", "Доскредобанк" и "Компаньон". Кроме того, услуга ограничена в банке "Кыргызстан" и "Банке Азии".

В настоящий момент на официальном сайте платежной системы "Мир" не указано, в каких странах, кроме России, можно воспользоваться соответствующими пластиковыми картами.

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