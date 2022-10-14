ЦБ Шри-Ланки не одобрил запрос на использование карт "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центральный банк Шри-Ланки не смог одобрить просьбу российской стороны об использовании карт "Мир" в банковской системе государства. Об этом сообщает информационный портал Adaderana.

В ЦБ островного государства заявили, что решение связано с санкциями со стороны США в отношении подобных карт.

"Как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки не в состоянии положительно рассмотреть на текущем этапе запрос на управление картой "Мир" внутри банковской системы", – говорится в сообщении.

В сентябре правительство Шри-Ланки обсуждало с Москвой реализацию присоединения к российской платежной системе "Мир".

Ранее сообщалось, что российские карты "Мир" смогут заработать в Египте в ближайшее время. Отмечается, что решению страны о работе с рублями не способствовала информация об отказе турецких банков во взаимодействии с российской платежной системой.

Кроме того, в США выразили готовность вводить санкции против стран за поддержку использования карт "Мир" и российской системы НСПК. В управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов воспринимают эти действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах.

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