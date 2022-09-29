Турецкий Ziraat Bank приостановил обслуживание карт "Мир" – СМИ

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Турецкий государственный банк Ziraat Bankasi приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" на территории республики. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что о данном решении объявил гендиректор кредитной организации Альпаслан Чакар.

27 сентября агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что прекратить использование российской платежной системы "Мир" решили и государственные банки Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank.

До этого обслуживание карт "Мир" прекратили частные турецкие банки Isbank и DenizBank.

23 сентября стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы.

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