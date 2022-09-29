В Анталье прошел митинг против отказа турецких банков работать с картами "Мир"

10:20
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В турецкой Анталье прошел митинг против решения турецких государственных и частных банков отказаться от сотрудничества с российской платежной системой "Мир". В акции приняли участие несколько десятков человек, сообщает газета Aydınlık.
Уточняется, что собравшиеся скандировали: "Оставьте в покое карты "Мир", "Торговля с Россией должна быть продолжена". Зампредседателя партии "Родина", которая организовала мероприятие, Сердар Ускюплю заявил, что приостановка работы карт "Мир" является преградой для работы туристической индустрии Турции и торговцев в Анталье.
По данным издания, после решения по картам "Мир" работающие в туристической сфере предприятия оценивают убытки в среднем в 80%.
19 сентября частные турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир".
Агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что прекратить использование российской платежной системы "Мир" решили и государственные банки Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank.
23 сентября стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы.
Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"
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