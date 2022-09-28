РФ и Турции нужно вместе искать пути противодействия США в банковской сфере – Песков

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России и Турции нужно совместно искать пути противодействия давлению США в банковской сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением, ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что сделать это нужно таким образом, чтобы не наносить вреда торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции и не лишать комфортных условий российских туристов, которые каждый год посещают эту страну.

Ранее агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир".

После этого газета Aydınlık сообщила, что правительство Турции в ближайшие дни планирует объявить детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы "Миру".

В статье отмечалось, что это связано с многочисленными жалобами туристов и торговцев в курортных районах страны.



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