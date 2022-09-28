В Турции в ближайшие дни объявят детали альтернативной "Миру" платежной системы – СМИ

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Правительство Турции планирует через 1–2 дня объявить детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы российской системе "Мир". Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Aydınlık, передает РИА Новости.
В статье отмечается, что в последнее время в туристы и торговцы в курортных районах Турции испытывают трудности с платежами, поэтому призвали правительство как можно скорее найти решение.
"В последние дни президент Тайип Эрдоган провел в особняке Вахдеттин совещание с экономическими ведомствами по ситуации с [системой] "Мир". После совещания стало известно, что работы продолжаются", – говорится в публикации.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Об этом же сообщал турецкий телеканал NTV.
Официальные источники пока не подтвердили эту информацию. По данным СМИ, отказ от российской платежной системы связан с предупреждением о санкциях от управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"
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