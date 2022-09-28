Эксперт объяснил, когда "Мир" снова можно будет использовать за рубежом

Турецкие банки сворачивают обслуживание карт "Мир". Ранее таким же образом поступили некоторые финансовые учреждения и в других странах. Разбираемся, какое будущее может ждать "Мир" за рубежом.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Карта бита?

По данным турецких СМИ, от российской платежной системы якобы уже отказались три государственных банка: это связано с угрозами Минфина США ввести против них санкции. В двух из них (Halkbank и Ziraat bankasi) ТАСС сообщили, что пока продолжают выдавать лиры с карт "Мир". Однако госбанк VakifBank уже не позволяет снимать наличные. В то же время во всех трех финучреждениях заявили, что официального распоряжения о приостановке сотрудничества с российской платежной системой пока не поступало.

Кроме того, ранее от обслуживания "Мира" отказались еще два турецких банка. Решение они также объяснили санкциями против РФ со стороны США и Великобритании.

"Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", – сказал газете Financial Times неназванный американский чиновник.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился создать вместе с Россией альтернативные "Миру" платежные системы. Детали этой работы правительство республики обещало обнародовать в ближайшие дни.

В самой Турции очень обеспокоены ситуацией: это большой удар по туризму, торговле и денежным переводам с Россией, пишет местное издание Yenicag. Пока же посольство республики в РФ рекомендует россиянам брать с собой в поездку наличные.

Турция стала не единственной страной, где появились проблемы с "Миром". Ранее их обслуживание по техническим причинам приостановили в Узбекистане. Правда, это коснулось только тех карт, которые были выпущены за рубежом.

Также российский МИД предупредил о прекращении обслуживания "Мира" в казахстанском "Халык Банке" и вьетнамском BIDV. Они тоже приняли такое решение из-за угрозы вторичных санкций со стороны американского Минфина.

Будущая география

О ситуации с обслуживанием карт "Мир" в турецких банках высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, оказываемое на них давление со стороны США – беспрецедентно.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию.

Очевидно, что при введении против РФ новых ограничений США и Европа переносят акцент с первичных на вторичные санкции по отношению к российским партнерам. Об этом Москве 24 заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Почти все, что можно было сделать в плане ограничений экономических связей с РФ, уже было сделано. Теперь основное внимание будут уделять давлению на те страны, которые формально не поддержали западные санкции", – сказал Кортунов.

В этой ситуации должны создаваться независимые платежные системы, которые не будут подпадать под вторичные санкции. Пример такой работы уже показывает Турция, подчеркнул эксперт. В будущем же это может привести к ослаблению международных платежных систем, считает он.

"Сегодня Россия стала объектом такого давления, завтра в аналогичном положении может оказаться кто-то еще. Это стимулирует на поиски новых решений по расчетам с другими странами", – отметил эксперт.

Ситуация с картами "Мир" за рубежом изменится, как только решения в экономике перестанут принимать по политическим мотивам, сказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. "Наша платежная система вполне конкурентоспособна, соответствует лучшим мировым практикам. Достаточно быстро и удобно она может быть гармонизирована с платежными системами других стран. Технологически все предпосылки для этого есть", – рассказал он.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Как только политические факторы перестанут доминировать, мы сможем с картами "Мир" путешествовать по разным странам.

Партнерам России понадобятся альтернативные платежные системы, чтобы не оглядываться на санкции США и Европы, обратил внимание эксперт. В этом смысле турецкая инициатива точно будет не последней. Их создание не слишком обременительно, при этом страны могут получить большую выгоду, объяснил экономист.

"Когда платежных систем станет слишком много, то произойдет переход к следующему этапу – рождение новой региональной валюты. Например, валюты стран БРИКС. И платежной системы, которая эту валюту будет поддерживать", – спрогнозировал Ордов, добавив, что пока выезжающим за рубеж россиянам не остается других вариантов, как брать с собой наличные.