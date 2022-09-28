В Турции предупредили о последствиях прекращения использования карт "Мир"

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по туризму и торговле, пишет издание Yenicag.
"Это также большой удар по денежным переводам с Россией", – приводит текст публикации РИА Новости.
Отмечается, что министерство финансов Турции пока не комментирует информацию о выходе государственных банков из российской платежной системы. Кроме того, пока данное решение официально не обнародовано.
Ранее агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир".
После этого газета Aydınlık сообщила, что правительство Турции в ближайшие дни планирует объявить детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы российской системе "Мир". В статье отмечалось, что это связано с многочисленными жалобами туристов и торговцев в курортных районах страны.
Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"
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