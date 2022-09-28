Турецкие банки не получали уведомлений об остановке работы с системой "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Представители турецких Vakıfbank и Halkbank заявили, что не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой "Мир", сообщает РИА Новости.

В обоих банках на вопрос, возможно ли проведение финансовых операций в банкоматах организаций, подчеркнули, что никаких препятствий сейчас нет.

Представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank также сообщил, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир".

Ранее агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир".

После этого газета Aydınlık сообщила, что правительство Турции в ближайшие дни планирует объявить детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы "Миру".

В статье отмечалось, что это связано с многочисленными жалобами туристов и торговцев в курортных районах страны.



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