Сотни туристов застряли в аэропорту Внуково из-за задержки вылетов в Египет

Сотни туристов застряли во аэропорту Внуково в ожидании вылета в Египет. Три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду были задержаны. В ожидании вылета туристы получили ваучеры на завтрак, а кого было необходимо – заселили в гостиницу.

Вылеты были отложены, потому что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.