Собянин и Путин открыли движение по основному участку Московского скоростного диаметра

В столице открыли основной участок дороги Московского скоростного диаметра. Он пройдет от Бусиновской развязки до Косинской эстакады.

Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи. Владимир Путин и Сергей Собянин связались с дорожными строителями новой городской магистрали из концертного зала "Зарядье".

Последним звеном в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра стала дорога от Ярославского до Дмитровского шоссе. Эти восемь километров оказались для строителей самыми сложными. Там находятся сразу два моста через реки Лихоборка и Яуза, а также крупнейшая в Европе эстакада длиной почти 2,5 километра. Она проходит между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением больше 2,5 миллиона человек. По предварительным оценкам, среднее время в пути для жителей этих районов сократится на 20%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.