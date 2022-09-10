Москва за последние годы сделала рывок в экологии – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин сообщил, что Москва за последние несколько лет сделала настоящий рывок в экологии, значительно улучшив качество воздуха, земли и воды.

"Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды", – отметил он.

Градоначальник также обратил внимание на то, что Москва первая приступила к реализации проекта по экологическому общественному транспорту, и в этом году запустят водный электрический транспорт.

Ранее Владимир Путин сообщил, что еще 17 незаконных свалок уберут в РФ до конца 2022 года, а до конца 2023 года – не менее 111.

Глава РФ отметил, что в сфере экологии уже сделали достаточно. Так, уточнил президент, рекультивируются незаконные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, под Омском, Рязанью и в других российских регионах.