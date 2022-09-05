Путин рассказал о привычке не бросать на улице мусор

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У Владимира Путина с детства есть привычка не бросать мусор на улице. Об этом президент рассказал на встрече с участниками экологического форума.

"Мусор не бросал на улице", – приводит ТАСС его слова.

По мнению главы государства, любому человеку следует начинать именно с этого.

Ранее Владимир Путин сообщил, что еще 17 незаконных свалок уберут в РФ до конца 2022 года, а до конца 2023 года – не менее 111.

Глава РФ отметил, что в сфере экологии уже сделали достаточно. Так, уточнил президент, рекультивируются незаконные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, под Омском, Рязанью и в других российских регионах.

